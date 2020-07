Kran in London umgestürzt .

In London ist am Mittwoch eine Person durch einen umstürzenden Kran ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. Zwei der Verletzten mussten mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das 20 Meter hohe Transportgerät war auf ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus und zwei Reihenhäuser gestürzt. Noch ist unklar, ob noch weitere Menschen in den Trümmern eingeschlossen sind.