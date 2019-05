Autofahrer raste in Deutschland in Fußgänger .

Ein Autofahrer ist in Großsachsenheim in Baden-Württemberg in eine Fußgängergruppe gerast und anschließend geflüchtet. Ein 21-jähriger Mann starb, zwei Frauen und ein weiterer Mann im Alter von 22, 26 und 27 Jahren wurden verletzt, wie die Polizei Ludwigsburg am Sonntag mitteilte. Nach dem Täter wurde gefahndet.