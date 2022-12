Wien Ein Toter bei Wohnungsbrand in Wien

Mensch bei Brand in Wien gestorben Foto: APA/THEMENBILD

B ei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Klugargasse in Wien-Liesing ist in der Nacht auf Freitag eine Person gestorben, eine weitere wurde geborgen und reanimiert, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Beide hatten versucht, über das verrauchte Stiegenhaus zu flüchten, waren aber ohnmächtig geworden. Drei Personen wurden über eine Drehleiter gerettet, die Familie der Brandwohnung im Erdgeschoß hatte sich selbst in Sicherheit bringen können.