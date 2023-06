Tötung Ein Toter nach mehreren Schüssen in steirischem Wohnhaus

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

I m Gemeindegebiet Mooskirchen in der Weststeiermark (Bezirk Voitsberg) sind am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus mehrere Schüsse gefallen. Eine Person erlitt laut Polizei tödliche Verletzungen. Cobra-Beamte konnten mehrere Personen aus dem Keller des Gebäudes retten. Hintergrund und nähere Umstände waren zunächst noch unklar.