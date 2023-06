Einbrecher rasten mit Pkw in Juwelier-Auslage in Wien

Laut der Polizei fuhren die Unbekannten mit einem Pkw über eine Rampe in das Einkaufszentrum und rammten die Auslagenscheibe des Juweliers. Fotos in Onlinemedien zeigten ein völlig ausgebranntes Wrack eines Pkw vor der Auslage des Geschäfts.

Erst im Mai war es in der niederösterreichischen SCS bei einem Juwelier sowie einem Juwelier in Baden zu zwei ähnlichen Coups gekommen. Davor hatte im April ein Rammbock-Einbruch bei einem Herrenausstatter in der Wiener Innenstadt für Aufmerksamkeit gesorgt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch nicht klar. Bei dem aktuellen Fall handelt es sich um den vierten Einbruch dieser Art in Wien und Niederösterreich seit Beginn der Serie am 2. April.