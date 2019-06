Zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren sowie eine 20-jährige Frau sind am Samstagabend in Kirchdorf an der Krems bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden. Das Trio versuchte, über zwei Eingänge in ein abgelegenes Haus einzudringen, berichtete die Polizei. Als sie im Vorhof eine Person sahen, flüchteten sie. Die Polizei konnte sie noch auf der Forststraße zum Haus festnehmen.

Um 19.20 Uhr versuchte das Trio zuerst, durch die geöffnete Haustüre ins Innere des Einfamilienhauses zu gelangen. Doch die Vorraumtür war versperrt. Bei einem Flügeltor an der Hinterseite versuchten es die Oberösterreicher erneut. Der 26-Jährige trat gegen das Tor, vorauf ein Kantholz zerbrach und das Tor geöffnet werden konnte. Doch die Anwesenheit des Bewohners verschreckte die Verdächtigen. Bei der Anfahrt zum Wohnhaus traf die Polizei die drei Personen an. Der 26-Jährige verhielt sich bei der Festnahme äußert aggressiv. Bei der Einvernahme waren die drei Beschuldigten jedoch geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.