Explosion Eine Leichtverletzte bei Explosion in Wiener Wohnhaus

Trümmerteile ins Freie geschleudert Foto: APA/Stadt Wien/Feuerwehr

B ei der Explosion in einer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing ist Montagfrüh eine Schwangere leicht verletzt worden. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock des viergeschoßigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert, es brach aber kein Brand aus, berichtete die Feuerwehr, die am Vormittag noch im Einsatz stand. Insgesamt wurden elf Hausbewohner in Sicherheit gebracht, die 30-jährige Schwangere kam zur Abklärung ins Spital.

Die Ursache der Explosion in dem Altbau war vorerst unklar. Die Einsatzkräfte waren um 4.50 Uhr alarmiert worden. Da zunächst neben der Detonation auch ein Brand gemeldet worden war, wurde ein Großeinsatz ausgelöst, teilte Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr mit. 69 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen rückten aus. Die Feuerwehrleute evakuierten das gesamte Gebäude, darunter auch eine Bewohnerin und einen Bewohner der Explosionswohnung. Gleichzeitig wurde der Gashaupthahn des Hauses geschlossen sowie die Strom und Wasserzufuhr unterbrochen. Die Berufsrettung versorgte drei der elf Evakuierten medizinisch, darunter die Schwangere, erläuterte Rettungssprecher Daniel Melcher. Die zwei weiteren Personen konnten aber an Ort und Stelle belassen werden. In der Explosionswohnung und teilweise auch in den Nachbarwohnungen waren Wände umgestürzt oder schwer beschädigt worden, auch Fenster wurden auf die Straße und in den Innenhof geschleudert. Die Feuerwehrleute sicherten den Explosionsort und suchten nach möglichen Verschütteten in den Trümmern, fanden aber keine weiteren Personen. Statiker wurden angefordert, um den Zustand des Hauses zu überprüfen und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Explosionsursache auf, berichtete Feuerwehrsprecher Figerl. Ob das Haus noch bewohnbar ist, stand noch nicht fest. Am Vormittag wurden von den Einsatzkräften noch Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.