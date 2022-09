Unfall Eine Person und zwei Kühe nach Traktorabsturz in Tirol tot

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ein Mensch und zwei Kühe verstarben in Tirol nach einem Unfall Foto: APA/THEMENBILD

E in Absturz eines Traktors mitsamt Viehanhänger in Schwaz hat Samstagfrüh ein Todesopfer sowie zwei tote Kühe zur Folge gehabt. Der Traktor stürzte im Bereich Kellerjoch rund 60 Meter in eine steile Rinne ab, teilte die Polizei am Vormittag mit. Am Traktor befanden drei Personen, zwei wurden schwer verletzt. Im Anhänger waren insgesamt zehn Kühe.