Prozess Eineinhalb Jahre teilbedingt wegen Halloween-Krawallen

E in 22-Jähriger, der in Linz die Halloween-Krawalle mit angeführt haben soll, hat am Donnerstag vom Landesgericht eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, sechs Monate davon unbedingt, ausgefasst. Er war wegen schwerer gemeinschaftlicher Gewalt und schwerer Körperverletzung als Bestimmungstäter angeklagt. Nach anfänglichem Leugnen hatte der Syrer während der Verhandlung dann doch ein Geständnis abgelegt. Das Urteil ist rechtskräftig.