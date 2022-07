Unfall Einjähriger in Kinderwagen in Tirol von Auto getötet

E in einjähriges Kleinkind ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Ellmau (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Eine 87-Jährige hatte laut Medien vor einem Supermarkt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto erfasste einen Kinderwagen samt Kleinkind, mit dem die Mutter vor dem Geschäft entlang ging. Der Bub erlitt dabei schwere Verletzungen und musste reanimiert werden. Er verstarb wenig später im Krankenhaus St. Johann, bestätigte die Polizei der APA.