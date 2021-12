Auf Linzer Landstraße keine Demos am ganzen Wochenende

Man habe erreicht, "dass am ganzen Wochenende auf der Linzer Landstraße keine Demos stattfinden", informierte das LH-Büro über das Ergebnis der Unterredung am Donnerstag. Die Polizei bestätigte, nach dem LH-Gespräch mit dem Veranstalter der Kundgebung übereingekommen zu sein, jene Straße zu meiden. Am Sonntag ab 13.00 Uhr soll wieder gegen die Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen protestiert werden. Die Teilnehmer treffen sich am Hauptplatz und ziehen dann durch die Innenstadt. Maximal bis 18 Uhr soll der Marsch abseits jener Einkaufsstraße dauern.