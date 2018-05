Watschentanz für Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker: FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz, zugleich blauer Landesobmann in Niederösterreich legte nach der ÖVP mit Kritik nach.

Grund für diese koalitionäre Zurechtweisung ist, dass die Rechnungshofchefin im ORF-Report starke Zweifel geäußert hat, dass der Plan der Bundesregierung, bis 2023 in Summe eine Milliarde Euro in der Sozialversicherung einsparen, hält. Rosenkranz nannte diese Bedenken "entbehrlich".

Dabei blieb es nicht. Denn der FPÖ-Klubobmann wollte in einer Aussendung zwar nicht von einem "Maulkorb" für Kraker sprechen, wies sie aber in ungewohnter heftiger Weise in die Schranken. Sie solle sich ein Beispiel an Ihren Vorgängern im Rechnungshof, Josef Moser und Franz Fiedler nehmen, verlangte er.

Kritik an "regelmässigen unpassenden Wortspenden"

Rosenkranz verbat sich "Einmischungen" in die Tagespolitik durch die Rechnungshofpräsidentin. Das hohe Ansehen des Kontrollorgans dürfe durch "regelmäßige unpassende Wortspenden" seitens der RH-Führung nicht beschädigt werden, warnte er.