Lohnverhandlungen Eisenbahner-KV soll am Dienstag fertig verhandelt werden

Die Eisenbahner treffen sich am Montag zu weiteren Verhandlungen Foto: APA/THEMENBILD

I n den Lohnverhandlungen bei den Eisenbahnern bleibt es weiterhin spannend. Im Bahn-Sektor stehen nach einem Warnstreik vor 14 Tagen und Gesprächen in der Vorwoche sowie zu Wochenbeginn am Dienstagvormittag weitere Verhandlungen an. Es soll dafür einen Zwei-Jahres Kollektivvertrag mit mehreren Erhöhungen geben. Beide Seiten gehen grundsätzlich optimistisch in das Gespräch. Zuletzt lagen die Forderungen der Gewerkschaft noch deutlich höher als das Angebot der Arbeitgeber.