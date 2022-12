Lohnverhandlungen Eisenbahner verhandeln über neuen Kollektivertrag

Die Eisenbahner treffen sich am Montag zu weiteren Verhandlungen Foto: APA/THEMENBILD

I n den Lohnverhandlungen bleibt es am Montag bei den Eisenbahnern spannend. Im Bahn-Sektor stehen nach einem Warnstreik vor 14 Tagen und Gesprächen in der Vorwoche am Nachmittag (ab 15 Uhr) erneute Verhandlungen an. Beide Seiten gehen grundsätzlich optimistisch in das Gespräch, das Treffen könnte sich dennoch bis in die Nacht ziehen. Zuletzt lagen die Forderungen der Gewerkschaft noch deutlich höher als das Angebot der Arbeitgeber.