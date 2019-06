Mit selbstgebautem Lift abgestürzt und schwer verletzt .

Dramatischer Zwischenfall am Pfingsonntag in St. Aegyd (Bezirk Lilienfeld): Mit einem selbstgebauten Lift stürzten zwei Personen vom Obergeschoß eines zweistöckigen Gebäudes in den Keller - ein Teil der Anlage dürfte sich gelöst haben. Der Lift prallte mit voller Wucht auf den Boden.