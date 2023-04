Eishockey 63 Siege - Boston Bruins knacken NHL-Rekord

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Wieder Jubel bei den Bruins Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Boston Bruins haben ihr 63. Saisonspiel in der National Hockey League (NHL) gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Das Team aus Massachusetts gewann am Sonntag 5:3 bei den Philadelphia Flyers und hat in den zwei noch ausstehenden Partien vor dem Play-off-Start auch noch gute Chancen, den 47 Jahre alten Punkterekord der Detroit Red Wings zu verbessern. Die Bruins stehen bei 131 Punkten, auf die Bestmarke fehlt ihnen noch ein Zähler.