Wolf hat im Frühjahr den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und war bei der WM in der Slowakei eine positive Überraschung im ÖEHV-Team, das abstieg. Der 23-jährige Salzburger war in den vergangenen zwei Jahren in Dornbirn unter Vertrag, wurde aber immer wieder auch an den AHL-Verein Bregenzerwald verliehen.

Kalus kommt von Liga-Konkurrent HC Znojmo, für den der 25-Jährige 28 Treffer erzielte und damit fünftbester Torschütze im EBEL-Grunddurchgang war.