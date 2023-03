Eishockey Boston bezwingt im NHL-Topspiel Carolina

Pastrnak trifft am laufenden Band Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Boston Bruins haben sich im Duell der beiden aktuellen NHL-Topteams gegen die Carolina Hurricanes auswärts mit 4:3 nach Penaltyschießen behauptet. Mann des Abends beim siebenten Sieg der Bruins in Serie am Sonntag war David Pastrnak. Der Tscheche traf doppelt und übersprang als zweiter Spieler die Marke von 50 Toren in dieser Saison. Edmonton-Stürmer Connor McDavid hält bei bereits 60 Treffern.