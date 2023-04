Eishockey Boston startet mit Erfolg ins NHL-Play-off

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Boston feierte einen erfolgreichen Start ins Play-off Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Boston Bruins haben die Play-offs in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einem Heimsieg eröffnet. Das überragende Team des Grunddurchgangs gewann am Montag Spiel eins der "best of seven"-Serie gegen die Florida Panthers mit 3:1. Minnesota Wild gewann bei den Dallas Stars nach zwei Verlängerungen mit 3:2, die Edmonton Oilers bezogen gegen die Los Angeles Kings eine 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung.