Capitals greifen mit 3:1-Führung nach dem Stanley Cup .

Die Washington Capitals greifen nach einem weiteren Sieg gegen Liga-Neuling Vegas Golden Knights nach dem Stanley Cup. Der Hauptstadt-Club der National Hockey League (NHL) gewann am Montagabend (Ortszeit) auf eigenem Eis mit 6:2 und führt damit die "best-of-seven"-Finalserie mit 3:1 an. Im Auswärtsspiel in der Nacht auf Freitag hat Washington die erste Chance, den Titelgewinn zu fixieren.