Eishockey Carolina Hurricanes in NHL mit zehntem Sieg in Folge

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Raanta hielt seinen Kasten rein Foto: APA/Reuters/dpa

D ank Treffern von Stefan Noesen, Andrej Schechnikow, Teuvo Teravainen und Jesperi Kotkaniemi haben die Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die Florida Panthers mit 4:0 geschlagen und auf zehn Siege en suite gestellt. Das ist ebenso Clubrekord wie die Serie von 16 Partien in Folge, in denen sie punkteten. Goalie Antti Raanta hielt zum zweiten Mal in Folge seinen Kasten rein.