Colorado verpasst Entscheidung in NHL-Viertelfinale

Colorados Niederlage war nicht zwingend. Der Favorit führte 3:0, ließ aber den 3:3-Ausgleich von St. Louis zu. Auch der vermeintliche Siegtreffer (4:3) drei Minuten vor Schluss durch den dreifachen Torschützen Nathan MacKinnon war letztlich ein Muster ohne Wert. Robert Thomas glich 56 Sekunden vor dem Schluss erneut aus. In der Verlängerung machte dann Tyler Bozak die Überraschung perfekt.

Am Freitag haben die Avalanche in St. Louis die nächste Chance, die Serie für sich zu entscheiden.

Play-off-Ergebnis der NHL vom Mittwoch (Conference-Halbfinale, "best of seven"):

Western Conference: Colorado Avalanche - St. Louis Blues 4:5 n.V. (Stand in der Serie 3:2)