Eishockey Dallas erzwingt sechstes Spiel in NHL-Play-offs gegen Vegas

Ty Dellandrea schnürte einen Doppelpack Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Dallas Stars können in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter auf den Einzug in die Finalserie um den Stanley Cup hoffen. Im fünften Spiel um die Krone in der Western Conference gelang den Texanern am Samstag (Ortszeit) ein 4:2-Sieg bei den Vegas Golden Knights. Damit verkürzte Dallas in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3, Vegas hingegen ließ vor heimischem Publikum den ersten Matchpuck liegen. Das sechste Spiel findet am Montagabend in Dallas statt.