Dallas nach Overtime-Sieg im NHL-Viertelfinale .

Die Dallas Stars stehen nach einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Nashville Predators in der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League. Ein Tor von Verteidiger John Klingberg in der 18. Minute der Overtime entschied am Montag die sechste Partie der Best-of-seven-Serie 4:2 zugunsten der Stars. Im Viertelfinale treffen sie auf die St. Louis Blues.