Eishockey Dallas Stars besiegen mit Raffl Anaheim in NHL neuerlich

Raffl und Co. fuhren den nächsten Sieg ein Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die Dallas Stars lassen im Kampf um einen Play-off-Platz in der National Hockey League (NHL) nicht locker. Michael Raffl und Co. setzten sich am Donnerstag bei den Anaheim Ducks mit 3:2 nach Verlängerung durch und siegten damit zum bereits fünften Mal in den jüngsten sechs Spielen. Zum Matchwinner avancierte Jamie Benn schon 53 Sekunden nach Ende der regulären Spielzeit mit seinem 17. Saisontor. Zuvor hatten auch Ryan Suter und Andrej Sekera wichtige Treffer erzielt.