Eishockey Favoritensiege von USA und Slowakei zum WM-Start

Das US-Team startete mit einem Sieg ins WM-Turnier Foto: APA/Lehtikuva

D ie USA und die Slowakei haben die Eishockey-Weltmeisterschaft am Freitagnachmittag mit Favoritensiegen eröffnet. Die Amerikaner gewannen in der Österreich-Gruppe B in Tampere gegen Lettland sicher mit 4:1 (3:0,1:0,0:1). Die Slowakei mühte sich in Helsinki gegen Aufsteiger Frankreich zu einem 4:2 (1:0,2:2,1:0).