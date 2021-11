Florida gewinnt Spitzenspiel der NHL gegen Carolina

Die Carolina Hurricanes haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) nach neun Siegen erstmals in dieser Saison verloren. Sie mussten sich im Spitzenkampf der Eastern Conference gegen die Florida Panthers mit 2:5 geschlagen geben. Dabei mussten die Panthers jeweils verletzungsbedingt auf Center und Kapitän Aleksander Barkov, Top-Torhüter Sergei Bobrowskij sowie Sam Bennett verzichten.