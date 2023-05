Florida noch einen NHL-Sieg vom Stanley-Cup-Finale entfernt

Wieder überragend bei Florida war der russische Goalie Sergej Bobrowski, in den drei Partien gemeinsam hielt er 132 von 135 Schüssen. Die Panthers, im Osten als letztes Team in die Play-offs gerutscht, entpuppen sich da als Favoritenschreck. In der ersten Runde hatte die Franchise den Qualifikationssieger Boston ausgeschaltet, ehe im Viertelfinale die Toronto Maple Leafs besiegt wurden. Nun fehlt eben nur noch ein Erfolg, um zum zweiten Mal und zum ersten Mal seit 1996 in das Stanley-Cup-Endspiel einzuziehen.

NHL-Ergebnis vom Montag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"):

Finale Eastern Conference: Florida Panthers - Carolina Hurricanes 1:0. Stand in der Serie: 3:0