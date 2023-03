Eishockey HCB Südtirol nach Krimi gegen Linz im ICE-Halbfinale

Bitteres Aus für Coach Lukas und die Black Wings Foto: APA

D er HCB Südtirol hat als viertes und letztes Team das Halbfinale der ICE-Liga erreicht. Im entscheidenden siebenten Duell der best-of-seven-Serie setzte sich der Grunddurchgangssieger am Dienstagabend zuhause gegen die zweimal in Führung liegenden Black Wings Linz in der Verlängerung mit 3:2 (0:1,1:1,1:0;1:0) durch und sicherte sich damit ein Halbfinalduell mit den Vienna Capitals. Das zweite, ebenfalls am Freitag startende Halbfinale bestreiten Meister Salzburg und der KAC.