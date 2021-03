Heimsiege von KAC und Bozen zum Halbfinal-Start .

Mit Heimsiegen haben am Sonntag die Halbfinalserien der ICE-Eishockeyliga begonnen. HCB Südtirol besiegte in Bozen die Vienna Capitals mit 2:1, der KAC setzte sich in Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg mit 4:2 durch. Spiel zwei der "Best of seven"-Serie steigt jeweils am Dienstag.