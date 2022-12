Eishockey Hurricanes stellen in NHL mit 4:3-Sieg Franchise-Rekord ein

Owetschkin gab nun die meisten Torschüsse in der NHL-Geschichte ab Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Carolina Hurricanes haben in der National Hockey League (NHL) die längste Punkteserie in der Franchise-Geschichte eingestellt. Am Donnerstag (Ortszeit) feierte Carolina einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins und punktete im 13. Spiel in Folge. Den entscheidenden Treffer in der Overtime erzielte Jaccob Slavin. Die Hurricanes bleiben dank des siebenten Sieges en suite an der Spitze der Metropolitan Division.