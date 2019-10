Der KAC besiegte Znojmo 4:3, die Caps setzen sich gegen die Black Wings Linz mit 4:2 durch. Die Graz99ers unterlagen zu Hause Fehervar mit 3:6, HC Innsbruck deklassierte den VSV mit 7:3.

Im Duell der beiden formstärksten Teams der vergangenen Wochen musste sich Salzburg erstmals seit über einem Jahr zu Hause den Südtirolern geschlagen geben. Matchwinner für Bozen, das sich auf Rang fünf verbesserte, war Domenico Alberga mit einem Powerplay-Tor zum 1:0 (13.) und dem entscheidenden Penalty. Salzburg konnte in der Verlängerung ein Überzahlspiel nicht nützten.

Der KAC feierte dank eines späten Treffers den sechsten Sieg hintereinander. 37 Sekunden vor der Schlusssirene traf Manuel Ganahl in seinem 200. EBEL-Spiel für die Klagenfurter. In Wien waren die Caps das bessere Team, die Black Wings hielten die Partie aber bis ins Finish offen und hatten bei zwei Lattentreffern von Brian Lebler (1.) und Mark McNeil (55.) Pech. Mike Zalewski entschied mit einem Powerplay-Tor (56.) das Spiel zugunsten der Capitals.

Die Grazer fanden auch im Heimspiel gegen Fehervar nicht aus dem Tief. Drei Tage nach dem 0:5 gegen Linz setzte es mit einem 3:6 die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Spielen, die Steirer fielen damit unter den Strich. Dabei führten die 99er schon 3:1, mit drei Treffern Ende des Mitteldrittels drehten die Ungarn aber die Partie.

Innsbruck hatte am Sonntag den ersten Dreipunkter geholt und legte gleich nach. Die Haie führten nach gut 23 Minuten mit 4:0 und gerieten nicht mehr in Gefahr. Damit haben sich die Innsbrucker bis auf drei Punkte an die Top 5 herangearbeitet.