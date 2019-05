Kanada startete WM-Vorbereitung in Wien .

Kanadas Eishockey-Nationalteam bereitet sich in Wien auf die "Mission 27" vor. Noch ohne Superstar John Tavares startete Teamchef Alain Vigneault mit seiner Auswahl am Freitag die Vorbereitung auf die WM ab 10. Mai in der Slowakei. Am Dienstag (19.15) in Wien-Kagran gegen Österreich steht das einzige Testspiel auf dem Programm, ehe die Kanadier nach Kosice fliegen, um ihren 27. WM-Titel zu holen.