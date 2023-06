Eishockey Las Vegas gewinnt Stanley Cup und ist erstmals NHL-Meister

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Stanley Cup erstmals an die Vegas Golden Knights Foto: APA/dpa

Werbung

D ie Vegas Golden Knights haben den Stanley Cup der NHL gewonnen. Das US-Team aus Las Vegas krönte sich zum ersten Mal in der Club-Geschichte zum Meister der nordamerikanischen Eishockey-Liga: Mit 4:1 nach Siegen entschieden die Golden Knights die Endspielserie gegen die Florida Panthers für sich. Am Dienstag (Ortszeit) holte das Team von Cheftrainer Bruce Cassidy den entscheidenden Sieg in der Best-of-Seven-Serie durch einen furiosen 9:3 (2:0,4:1,3:2)-Heimerfolg.