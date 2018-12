Linz gewann bei Capitals - Salzburg verlor erneut .

Die Black Wings Linz haben in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen wichtigen Sieg im Rennen um die Play-off-Plätze gefeiert. Die Linzer siegten am Stefanitag bei Tabellenführer Vienna Capitals nach 0:2-Rückstand noch 3:2 nach Verlängerung. Österreichs Meister Salzburg verlor in Innsbruck 3:5 und damit das vierte Spiel in Folge.