Eishockey Minnesota verlor im NHL-Play-off ohne Rossi

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Minnesota Wild nach Pleite gegen Stars vor NHL-Play-off-Aus Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Werbung

O hne Marco Rossi sind die Minnesota Wild in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) in Rückstand geraten. Gegen die Dallas Stars setzte es am Dienstag (Ortszeit) eine 0:4-Auswärtsniederlage, damit steht es in der best-of-seven-Serie 3:2 für die Stars. Rossi war zuletzt mit Minnesotas Farmteam Iowa Wild in der ersten Play-off-Runde der AHL ausgeschieden. Ob der Vorarlberger noch in den NHL-Kader berufen wird, ist unklar.