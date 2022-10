Eishockey NHL-Kurzauftritt von Rossi bei 6:7-Niederlage von Minnesota

Rossi stand bei 6:7 nur kurz auf dem Eis Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er NHL-Fehlstart der Minnesota Wild mit Österreichs einzigem Legionär in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga, Marco Rossi, ist am Samstag verlängert worden. Die Wild holten zu Hause gegen die Los Angeles Kings zwar einen 0:3- bzw. 4:6-Rückstand auf, doch Adrian Kempe traf in der 49. Minute zum entscheidenden 7:6-Erfolg. Für Rossi gab es noch weniger Eiszeit als zum Auftakt, er stand nur 4:33 Minuten auf dem Feld.