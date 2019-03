Wie der in der NHL für die Arizona Coyotes spielende Kärntner gegenüber der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) erklärte, habe er Teamchef Roger Bader abgesagt. Der Schweizer habe vollstes Verständnis dafür gezeigt.

"Ich muss nach der Saison Ruhe geben und hoffe, dass mein Auge in den nächsten Wochen und Monaten weiter heilt", erklärte Grabner den Grund für die Absage. Der 31-Jährige hatte sich am 1. Dezember des Vorjahres schwer am Auge verletzt. Nach monatelanger Pause gab er erst Anfang März sein Comeback. Der Stürmer kämpft aber weiter mit den Folgen der Verletzung.

"Zum Spielen geht es, ich muss mir und dem Auge aber noch ein paar Monate Zeit geben, geduldig sein und abwarten, ob ich die frühere Sehstärke wieder erlange oder ob es so bleiben wird wie es jetzt ist", sagte Grabner. Arizona liegt neun Spiele vor Ende des Grunddurchgangs noch auf Play-off-Kurs.