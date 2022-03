Marco Rossi Österreichs Spieler des Jahres 2021

Rossi war in der ersten Jahreshälfte wegen Covid-Nachwirkungen außer Gefecht und ist aktuell bei Iowa Wild, dem Farmteam der Minnesota Wild in der American Hockey League (AHL), mit 16 Toren und 26 Assists in 42 Spielen Topscorer. Seine starken Leistungen verhalfen ihm am Dreikönigstag 2022 auch zum NHL-Debüt für Minnesota Wild, nach zwei Spielen ging es wieder zurück ins Farmteam.

"Zuerst einmal möchte ich Danke sagen. Für mich steht eigentlich immer die Mannschaftsleistung im Vordergrund, Eishockey ist ein Mannschaftssport. Aber auf diese individuelle Auszeichnung bin ich sehr stolz, da ich nun weiß, dass ich etwas richtig gemacht habe. Wenn ich mir die Vorgänger anschaue, ist das eine große Ehre!", sagte Rossi.

Endstand der Wahl 2021: 1. Marco Rossi (Iowa Wild/Minnesota Wild) 53 Pkt. - 2. Marco Kasper (Rögle/SWE) - 3. Michael Raffl (Philadelphia Flyers/Dallas Stars) 18 - 4. Brian Lebler (Black Wings Linz) 11 - 5. Anna Meixner (Brynäs/SWE) und Thomas Raffl (RB Salzburg) je 8

Die Sieger der seit 2003 vom Fachmagazin "Powerplay" durchgeführten Wahl: 2003 Christoph Brandner - 2004 Thomas Vanek - 2005 Thomas Vanek - 2006 Thomas Vanek - 2007 Thomas Vanek - 2008 Thomas Koch - 2009 Thomas Vanek - 2010 (Fanwahl) Daniel Oberkofler - 2011 Michael Grabner - 2012 Bernhard Starkbaum - 2013 Michael Raffl - 2014 Michael Raffl - 2015 Thomas Raffl - 2016 Michael Grabner - 2017 Michael Grabner - 2018 Dominic Zwerger - 2019 Benjamin Baumgartner - 2020 Michael Raffl - 2021 Marco Rossi

Mehrfach-Sieger: 5 x Thomas Vanek - je 3 x Michael Grabner und Michael Raffl

Anm.: Die Wahl erfolgte mit Ausnahme von 2010 stets durch Fachjournalisten/Trainer/Vereine.