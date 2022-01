NHL-Silvesterspektakel in Newark mit elf Toren

Mit einem Silvesterspektakel haben sich die New Jersey Devils aus 2021 verabschiedet. Sie besiegten in der National Hockey League in Newark die Edmonton Oilers mit 6:5 nach Verlängerung. In den ersten elf Minuten fielen fünf Tore. Spektakulär verlief auch das Finish, als Devin Shore und Kaylor Yamamoto innerhalb 72 Sekunden für die Oilers aus einem 3:4 ein 5:4 machten, Jegor Scharangowitsch erzielte 32 Sekunden vor Schluss den Ausgleich. Jack Hughes traf in der Overtime.