ÖEHV-Team testet gegen Deutschland .

Österreichs Eishockey-Nationalteam absolviert in dieser Woche die vorletzte Testreihe vor der WM ab 10. Mai in der Slowakei. Die ÖEHV-Auswahl gastiert am Donnerstag (19.30) in Regensburg und am Samstag (20.00) in Deggendorf und bekommt es in den Duellen mit dem Olympia-Zweiten Deutschland auch mit NHL-Superstar Leon Draisaitl zu tun.