ÖEHV-Team verlor bei WM gegen Norwegen 3:5 .

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei das erste Schlüsselspiel um den Klassenerhalt verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Freitag in Bratislava Norwegen mit 3:5 (0:1,1:1,2:3) und ist damit auch nach fünf Spielen punktelos.