Eishockey Pittsburgh Penguins verpflichten Kärntner Nickl

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Thimo Nickl (links) spielte zuletzt für schwedischen Zweitligisten Foto: APA/dpa

D ie Pittsburgh Penguins haben die Rechte am österreichischen Verteidiger Thimo Nickl von den Anaheim Ducks erworben. Das gab der fünffache Stanley-Cup-Sieger am Freitag bekannt. Der 21-jährige Kärntner war im Draft der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Jahr 2020 von den Ducks an 104. Stelle gewählt worden. Nickl spielte in dieser Saison für den schwedischen Zweitligisten AIK Stockholm und verbuchte in 47 Spielen acht Assists.