Raffl war am 19. Jänner gegen die LA Kings hart gecheckt worden. "Ich hatte ein paar Tage Kopfschmerzen, aber jetzt ist alles okay", sagte der Kärntner vor dem Spiel in Pittsburgh.

Alexander Owetschkin befindet sich weiter in Top-Form. Der Russe traf beim Auswärtssieg der Washington Capitals gegen die Ottawa Senators zweimal und ist nun bei 695 NHL-Toren angelangt. Damit überholte er in der "ewigen" Torschützenliste Mark Messier und ist nun auf Platz acht vorgestoßen. Als nächsten kann Owetschkin, der seit 2005 ununterbrochen für die Capitals spielt, Mike Gartner (708) ins Visier nehmen.

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Freitag: Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 4:3 n.V., New York Rangers - Detroit Red Wings 4:2, Ottawa Senators - Washington Capitals 3:5, Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 3:4, Winnipeg Jets - Boston Bruins 1:2, Edmonton Oilers - St. Louis Blues 4:2, Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 3:4.