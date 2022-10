Eishockey Rossi schafft Sprung in NHL-Kader von Minnesota Wild

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Rossi spielt in dieser Saison in der NHL Foto: APA/ROSS BONANDER

D er Vorarlberger Marco Rossi startet die Saison wie erwartet bei Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. General Manager Bill Guerin informierte den 21-jährigen Stürmer am Sonntag, dass er den Sprung in den NHL-Kader von Cheftrainer Dean Evason geschafft hat. Rossi hat in der Vorbereitung mit zwei Toren und sieben Assists in sechs Spielen überzeugt.