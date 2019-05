Russland startete mit Sieg in WM, Schweden verlor .

Turnierfavorit Russland hat die Eishockey-WM in der Slowakei am Freitag standesgemäß mit einem Sieg eröffnet, Titelverteidiger Schweden dagegen mit einer Niederlage. In der Österreich-Gruppe B in Bratislava besiegte zunächst Russland Norwegen mit 5:2, anschließend verlor Schweden den Schlager gegen Tschechien 2:5.