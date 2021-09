Die "Bullen" feierten am Freitagabend in der Salzburger Eisarena gegen den norwegischen Club Frisk Asker einen 1:0-Erfolg und beendeten damit auch die dritte Partie der Gruppe H erfolgreich. Bereits am Sonntag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) wartet auf den Leader mit dem Heimduell mit dem polnischen Vertreter JKH GKS Jastrzebie bereits die nächste Aufgabe. Auswärts hatte es einen 3:2-Sieg gegeben.

Nachdem die Salzburger Frisk Asker in der Fremde mit 6:2 noch deutlich in die Schranken gewiesen hatten, fiel diesmal vor Heimpublikum nur ein einziger Treffer. Peter Schneider avancierte im Schlussabschnitt (47.) vor 1.052 Zuschauern zum Matchwinner und sorgte dafür, dass der nächste Schritt in Richtung Play-off-Teilnahme gemacht wurde.