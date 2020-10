Salzburg holt ehemaligen NHL-Stürmer Jack Skille .

Red Bull Salzburg hat den ehemalige NHL-Stürmer Jack Skille verpflichtet. Der 33-jährige US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison in der vor dem Play-off abgebrochenen DEL für Nürnberg. Seither habe er sich seiner Heimat fitgehalten, so Salzburg am Montag. Von 2007 bis 2017 absolvierte Skille in der National Hockey League 374 Spiele für fünf verschiedene Clubs, dabei kam er auf 43 Tore und 42 Assists. In Europa war er vor Nürnberg auch schon für Minsk und Genf tätig.