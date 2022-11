Eishockey Salzburg nach 1:5 bei Rögle in Champions Hockey League out

Ein Treffer von Raffl war für eine neuerliche Sensation zu wenig Foto: APA/Jasmin Walter

F ür Red Bull Salzburg ist in der Champions Hockey League im Achtelfinale Endstation gewesen. Der Tabellendritte der ICE Hockey League kassierte am Dienstag bei Titelverteidiger Rögle BK eine 1:5-Niederlage und zog damit nach dem überraschenden 3:1-Heimerfolg im Hinspiel gesamt noch mit 4:6 den Kürzeren. Ein Österreicher konnte in der Catena Arena in Ängelholm trotzdem jubeln, Teamspieler Marco Kasper trug sich im Dress der Schweden auch einmal in die Schützenliste ein.