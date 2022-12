Eishockey Salzburg siegt Innsbruck - VSV gewinnt Kärntner Derby

S alzburg hat seinen Negativlauf von vier Niederlagen nacheinander ausgerechnet bei Tabellenführer Innsbruck beendet. Der ICE-Meister gewann am Freitag 5:2 und stoppte die Serie der Tiroler nach deren vier Erfolgen. Der VSV feierte im Derby gegen den KAC einen 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen. Graz behauptete sich in Linz 5:2. Schlusslicht Feldkirch unterlag in Fehervar 0:3. Die Partie der Vienna Capitals gegen Asiago fiel aufgrund der defekten Kühlanlage in Wien aus.